شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يشارك في تدريبات الأهلي بعد العودة من الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول المغربي بدر بانون إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل من أجل الانتظام في تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة بالتهاب في عضلة القلب من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وابتعاده عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر.

ومن المقرر أن يشارك بانون في تدريبات الأهلي بشكل تدريجي عقب عودة بعثة الفريق الأحمر من الجزائر لمواجهة وفاق سطيف يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن الجهاز الطبي للأهلي على جاهزية بدر بانون الطبية بعدما جاءت الفحوصات الطبية الأخيرة مطمئنة للغاية وبدأ اللاعب في أداء تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي والجهاز الطبي لمنتخب المغرب.

وتحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات حالة بدر بانون، لاعب الفريق، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا تحت إشراف طبيب المنتخب المغربي.

و قال أبو عبلة إن حالة بدر بانون مُطمئنة للغاية، مؤكدا أنه على تواصل مُستمر معه ومع طبيب المنتخب المغربي لمتابعة حالة اللاعب ومستجدات إصابته والتقارير الخاصة بحالته وهناك تشاور مستمر بين الجهاز الطبي للأهلي ونظيره في منتخب المغرب.

وأوضح أبو عبلة، أن بدر بانون تعافي تماما من الالتهابات التي اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا مشيرا إلى أن اللاعب خضع لفحص دائم على القلب لمدة ثلاثة أيام وجاءت النتيجة جيدة للغاية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إلى أن بدر بانون يخضع لتدريبات بدنية متدرجة منذ ثلاثة أسابيع وفي غضون فترة قصيرة سيكون متواجداً في الأهلي، ويشارك في أجزاء من التدريبات الجماعية مع فريق الكرة بعد إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على قدرته على بذل مجهود لفترة طويلة.

واختتم أبوعبلة تصريحاته مؤكدا أن الوضع الطبي لبدر بانون مُطمئن إلى حد كبير حاليا،ً وأن الإجراءات الطبية المتبعة مع اللاعب في المغرب كافية ولن يكون هناك إجراءات إضافية بعد حضوره للقاهرة، لذا تمت الموافقة على بقاء اللاعب في المغرب كدعم معنوي له لمواصلة للعلاج والتواجد مع أسرته.