شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستبعد أوناجم من حساباته حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، المغربي محمد اوناجم لاعب وسط الفريق من حساباته نهائيا حتي نهاية الموسم، وذلك بعدما فشل الجناح المغربي في كسب ثقة المدير الفني خلال فترة توليه المسئولية .

وكشف مصدر داخل الزمالك ان فيريرا لا يضع أوناجم ضمن حساباته الفنية حتي في حالة وجود غيابات وإصابات في الفريق، وفسر فيريرا الموقف لمعاونيه بأن اوناجم لا يطور من مستواه ، وانه غير قادر علي التأقلم علي فكر البرتغالي.

ومن المنتظر أن يعود أوناجم للدوري المغربي عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتوجد رغبة داخل الزمالك بعدم تجديد تعاقده، خاصة بعد توصية المدير الفني بعدم الحاجة الفنية له.

من ناحية أخرى أجري صباح اليوم الخميس عبدالله محمد صانع ألعاب فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز العالمية المتخصصة بمدينة دبي الإماراتية.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول والمتواجد بصحبة اللاعب بدولة الإمارات ، أن اللاعب بحالة صحية طيبة، وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول إلى أن الجراحة التي أجراها عبدالله محمد، هي عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي بواسطة المنظار الجراحي.

وأضاف أسامة أن اللاعب سيخضع للبرنامج العلاجي على مراحل حتي الوصول لمرحلة التعافي، وأن الأهم حاليا هو المرحلة الأولى ما بعد إجراء العملية .

في سياق مختلف بدأ البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في إعادة تقييم لاعبي الفريق الحاليين تمهيدا لوضع قائمة الموسم الجديد، والتي سيتم خلالها استبعاد عدد من اللاعبين المتواجدين في الفريق ، بالإضافة لملف التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويوجد بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وسيتم وضعهم تحت التقييم حتي نهاية الموسم لتحديد مصيرهم سواء بالتجديد او رفض استمرارهم، فيما سيتم تقييم باقي اللاعبين لتحديد إمكانية تسويقهم من عدمها.