شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشكو سوء أرضية ملعب التدريب بالجزائر ويطلب تغييره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى من سوء أرضية الملعب الفرعى لاستاد 5 جويلية، الذى يستضيف تدريبات الفريق الأحمر بالجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائرى يوم السبت المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وطالب مسئولو النادى الأهلى والعامرى فاروق رئيس البعثة الحمراء فى الجزائر بضرورة تغيير ملعب التدريب فى الجزائر بسبب سوء الأرضية وخشية من تعرض اللاعبين للإصابة بسبب سوء الأرضية.

وتحفظ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى على سوء أرضية ملعب التدريب بالجزائر، لاسيما أنه لا يتلاءم مع مبدأ المعاملة بالمثل، بعدما حرصت إدارة الأهلى على توفير ملعب التدريب الخاص بالنادى فى فرع مدينة نصر لخوض تدريباته طوال فترة إقامة بعثة وفاق سطيف بالقاهرة قبل خوض مباراة الذهاب يوم السبت الماضى.

ويترقب الجهاز الفنى تغيير ملعب التدريب بعد الاتصالات التى أجراها العامرى فاروق مع مسئولى النادى الجزائرى والسفير المصرى بالجزائر من أجل تغيير ملعب التدريب الذى يخشى من تسبب سوء الأرضية فى إصابة اللاعبين.