شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح: سموحة على الطريق الصحيح وهدفنا الاستمرار فى المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد صالح، المدرب العام لفريق سموحة، أن فريقه استحق الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما أمس فى بطولة الدورى، مشيراً إلى أن الفريق على الطريق الصحيح.

وقال أحمد صالح، فى تصريحات لبرنامج "كيك أوف" على إذاعة أون سبورت إف إم، إن الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسونى تحدث مع لاعبى سموحة على أهمية تلك المباراة، مؤكداً أن اللاعبين كان لديهم حالة تركيز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، وواصل أنه سعيد بالعودة مجدداً للجهاز الفنى لسموحة، مع مجلس الإدارة الجديد.

وتابع أحمد صالح أن الجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى عقد أكثر من جلسة مع الهانى سليمان حارس مرمى الفريق من أجل إعادة الثقة له بعد إخفاقه فى المباراة الماضية فى الدورى.

وواصل المدرب العام لسموحة تصريحاته قائلا: "هدف الجهاز الفنى الحفاظ على التواجد فى المربع الذهبى"، مضيفاً "نفكر فى مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، خاصة أنها ستكون صعبة نظرا لرغبة المصرى فى العودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى".