كريستيانو رونالدو الأفضل في الدوري الإنجليزي.. للمرة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو جهوده مع مانشستر يونايتد بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



صاحب الـ37 عاما بذل قصارى جهده في الأسابيع الماضية، لمساعدة المان يونايتد على تحقيق نتائج إيجابية دون جدوى، رغم تسجيله العديد من الأهداف.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، ظهر الخميس، تتويج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك رغم فشل المان يونايتد في ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما ابتعد عن المراكز الـ4 الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.