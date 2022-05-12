الامارات | مدرب تشيلسي: كوفاسيتش بحاجة "لمعجزة" للحاق بنهائي كأس الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلسي: كوفاسيتش بحاجة "لمعجزة" للحاق بنهائي كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، الألماني توماس توخيل إن لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش بحاجة "لمعجزة" للحاق بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام ليفربول السبت المقبل، بعد خروجه للإصابة في الفوز 3-صفر على ليدز يونايتد في الدوري أمس. واصيب اللاعب الكرواتي بعد تدخل من دان جيمس الذي طُرد في الدقيقة 24. وأبلغ توخيل الصحافيين "أقول لكم كمدرب وليس كمتخصص، لكن من المحتمل ألا يشارك في نهائي الكأس. حاول الاستمرار لمدة 15 دقيقة وهو ما كان مستحيلا، الكاحل متورم وهو يتألم كثيرا".

وشارك اللاعب البالغ عمره 28 عاما، الذي غاب الشهر الماضي في ثلاث مباريات لإصابة في الكاحل، في 43 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق هذا الموسم وصنع ستة أهداف. وأضاف توخيل "سأكون حزينا لو غاب، فوجوده في التشكيلة الأساسية أصبح حتميا. يملك عزيمة ويكون متحمسا للعب".

وتابع "الآن يشعر بالقلق لإمكانية غيابه عن المباراة. سنرى ونحن بحاجة للانتظار. ربما تحدث المعجزة". ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري برصيد 70 نقطة متقدما بأربع نقاط على أرسنال الذي يواجه توتنهام هوتسبير اليوم.

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