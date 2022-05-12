الامارات | منتخب أوكرانيا ينتصر في أول مباراة له منذ الغزو الروسي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب أوكرانيا ينتصر في أول مباراة له منذ الغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد منتخب أوكرانيا لكرة القدم لمزاولة نشاطه بعد فترة من التوقف وفاز على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 2 /1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس.

وسجل ميخايلو مودريك وأوليكسندر بيكاليونوك هدفي منتخب أوكرانيا وتكفل كونور نوس بتسجيل هدف مونشنجلادباخ. وخاضت أوكرانيا أول مباراة لها منذ تعرضها للغزو العسكري الروسي في فبراير الماضي وسيتم تخصيص عائدات المباراة للاعمال الخيرية للشعب الأوكراني. وجاءت المباراة كبروفة للمواجهة التي تنتظر أوكرانيا أمام اسكتلندا الشهر المقبل في الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم. وهذه هي المباراة الأولى لأوكرانيا منذ الفوز على البوسنة والهرسك 2 /صفر في نوفمبر الماضي.

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