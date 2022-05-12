لاعب برازيلي يسجل هدفا نادرا على طريقة زيدان (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أحرز اللاعب أنسيلمو رامون، هدفا عالميا خلال مباراة جمعت فريقه، كلوب ريجاتاس برازيل، وضيفه سامبايو كوريا، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم.



صاروخية على الطائر من خارج منطقة الجزاء، سددها من لمسة واحدة بعد عرضية مميزة من زميله في الفريق، لتسكن شباك سامبايو.

وأضفى حارس مرمى سامبايو مزيدا من الجمالية على هذا الهدف بقفزه عاليا في تجاه الكرة، لكن دون أن ينجح في التصدي لها.

ويتوقع أن يترشح هذا الهدف للفوز بجائزة بوشكاس لأفضل هدف في العام، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشبهت جماهير كرة القدم في البرازيل، هدف رامون، بالهدف الذي سجله الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، بقميص ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى باير ليفركوزن في نسخة 2002.

وجاء هدف "زيزو" عندما مرر الظهير الأيسر للفريق الملكي وقتها روبرتو كارلوس الكرة إلى النجم الفرنسي، الذي استقبلها مباشرة بتسديدة قوية بيسراه من على بعد 18 مترا دون أن يكون مواجها لمرمى ليفركوزن، لتسكن الكرة شباك أعلى الزاوية اليسرى لحارس مرمى الفريق الألماني.