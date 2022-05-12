"الإنجليزي والإسباني والسعودي".. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. توتنهام وآرسنال

الشارقة - اميمة ياسر - مباريات مهمة تقام اليوم في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي.



ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-5-2022 والقنوات الناقلة لها، إذ تقام مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي تجمع فريق توتنهام أمام نظيره آرسنال، والعديد من المواجهات في بطولة الدوري الإسباني، أبرزها لقاء ريال مدريد أمام ليفانتي، بالإضافة إلى لقاءين في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، أهمها مباراة التعاون والباطن.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-5-2022 والقنوات الناقلة



ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-5-2022 والقنوات الناقلة، كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



تقام اليوم الخميس مباراة مهمة في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي تجمع فريق توتنهام أمام نظيره آرسنال، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، ضمن موجلات الجولة 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي، وستذاع المباراة التي تجمع الفريقين عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال سوسيداد X قادش – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

رايو فاليكانو X فياريال – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد X ليفانتي – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

التعاون X الباطن – الساعة 6:20 مساء

الشباب X الفيصلي – الساعة 7:50 مساء

مانشستر سيتي يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا أمام نظيره ولفرهامبتون بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات 33، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.