بعد الإعلان عن انتقاله للزمالك.. عبدالكبير الوادي: مش متابع.. وهشجع الوداد المغربي أمام الأهلي بدوري الأبطال



الشارقة - اميمة ياسر - تحدث عبدالكبير الوداي، لاعب نادي سموحة، عن الفوز الكبير على الاتحاد السكندري، وحقيقة مفاوضاته مع نادي الزمالك، وتشجيعه لنادي الوداد المغربي أمام الأهلي، حال وصول الفريقين إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز سموحة على الاتحاد السكندري بخاسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال «الوادي» في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 1»: «أشعر براحة كبيرة داخل نادي سموحة، جميع اللاعبين بمثابة إخوتي، نتيجة الفوز على الاتحاد السكندري غير متوقعة على الإطلاق».

وتابع: «بكل تأكيد لم يتوقع أحد هذه النتيجة الكبيرة، لكن الجميع يعلم أن المباراة ستشهد أهداف كثيرة، حاصة أن مباراة الدور الأول انتهت بأربعة أهداف لكل فريق، هذه هي مباريات ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة، وكنا نعلم أن اللقاء سيكون به مساحات وكان علينا استغلالها، وهذا ما حدث».



عبدالكبير الوادي يتحدث عن علاقته بأحمد سامي

وعن أحمد سامي، أكد اللاعب: «كانت تربطني علاقة جيدة بأحمد سامي، مدرب سموحة السابق، لكن هذه هي كرة القدم، يأتي مدرب ويرحل آخر، وفي النهاية أنا لاعب مع النادي، ويجب أن أتأقلم تحت أي ظروف، وأسعى للتأقلم مع عبدالحميد بسيوني في الوقت الحالي».

وبشأن فرص سموحة في المربع الذهبي، شدد عبدالكبير الوادي: «سننافس حتى الرمق الأخير في الدوري، وكل الأندية متقاربة، وهذا ما يجعل الدوري أقوى، وهدفنا التواجد في المركز الرابع».

حقيقة المفاوضات مع الزمالك



وعن مفاوضاته مع نادي الزمالك، أوضح «الوادي»: «ما زال يتبقى لي موسما في عقدي مع نادي سموحة، وأصدقائي يخبروني بهذه الأخبار، لكنني لا أركز فيها ولا أتابع السوشيال ميديا كثيرا، وحتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، وكيلي يتابع كل شيء في هذه الأمور».

وأضاف: «لم يخبرني أي مسؤول في نادي سموحة، عن رغبة نادي الزمالك في ضمي، ما زال الوقت مبكرا على هذه الأمور، نحن في الدور الثاني من الدوري».

وأكد نجم سموحة: «أي لاعب يتمنى الانضمام لنادي الزمالك، هو نادٍ كبير وله قاعدة جماهيرية كبيرة، وأنا أريد أن ألعب لنادٍ له جماهير، خاصة أنني كنت ألعب في نادي الرجاء المغربي، وإذا كان هناك شيء جاد لما لا انتقل للقعلة البيضاء».

ولفت اللاعب إلى أنه «مازال لدي أمل في الانضمام للمنتخب، سأستمر في تدريبي بقوة مع النادي والتالق في المباريات وإحراز الأهداف، وأحمد سامي كان يتحدث معي دائما عن سبب عدم انضمامي للمنتخب».

وبخصوص الحالة الصحية لبدر بانون، لاعب الأهلي، قال عبدالكبير الوادي: «تحدثت معه منذ فترة، وأكد لي أنه بخير، ولا يوجد شيء مقلق على الإطلاق، ومن الممكن أن ينضم للتدريبات الجماعية للأهلي في الوقت الحالي».

وأشار إلى أن مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا إذا تأهل الفريقين، ستكون «صعبة للغياة بين الفريقين، بغض النظر عن مكان إقامتها، لكن كل فريق سيكون لديه نسبة الفوز 50%، الأندية الكبيرة لا يهمها ملعب المباراة، وهذا ما سيفلعه الأهلي، سوف يلعب تحت أي ظرف».

وتابع: «رغم أنني أنتمي لنادي الرجاء، إلا أنني سوف أشجع الوداد أمام الأهلي؛ لأنني مغربي».