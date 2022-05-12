الامارات | كيليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس نهاية الموسم الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن كيليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس نهاية الموسم الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد قطب دفاع يوفنتوس جورجو كيليني رحيله عن ناديه في نهاية الموسم الحالي، على اثر خسارة فريقه نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم امام إنتر 2-4 بعد التمديد أمس. واشار قائد السيدة العجوز بانه سيخوض المباراتين الاخيرتين لفريقه في الدوري المحلي قبل توديع انصار الفريق. وقال كييليني لشبكة "ميدياسيت": "امضينا في صفوف يوفنتوس 10 سنوات رائعة وقد حان الوقت للوجوه الشابة لحمل المشعل. بذلت قصارى جهدي وآمل ان أكون تركت اثرا".

وكشف اللاعب المتوّج بـ19 لقباً "الاثنين سأقوم بتوديع ملعب اليانز (الخاص بيوفنتوس) في المباراة ضد لاتسيو، انه قراري بنسبة مئة في المئة".

ولم يشأ كييلني البالغ 37 عاما التأكيد ما اذا كان سيعتزل نهائيا بعد الرحيل عن يوفنتوس بقوله "صراحة لا ادري، يتعين علي التفكير بالامر مع عائلتي. انا سعيد للرحيل عن يوفنتوس وانا في قمة مستواي".

واحرز كيليني بطولة الدوري المحلي في صفوف يوفنتوس تسع مرات منذ انضمامه الى الفريق عام 2004 قادما من ليفورنو، وارتبط اسمه بقلب الدفاع الآخر ليوناردو بونوتشي والحارس التاريخي جانلويجي بوفون.

يذكر ان كيليني بطل اوروبا مع منتخب بلاده الصيف الماضي سيعتزل اللعب دوليا ايضا عندما تواجه ايطاليا الارجنتين بطلة اميركا الجنوبية على ملعب ويمبلي في لندن الشهر المقبل. وكان كييليني الذي خاض 116 مباراة دولية مع منتخب بلاده، يأمل في المشاركة بكأس العالم مرة أخرى قبل أن يقول "تشاو" (وداعاً) للجماهير، لكن إيطاليا ستغيب عن مونديال قطر 2022، للمرة الثانية توالياً، ما عجّل باعتزال قلب الدفاع دولياً.

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