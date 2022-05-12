الامارات | مان سيتي يضع يداً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي يضع يداً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل البلجيكي كيفن دي بروين رباعية من خماسية فريقه مانشستر سيتي المتصدر وقاده للفوز على مضيفه ولفرهامبتون 5-1 معيداً فارق النقاط الثلاث بينه وبين مطاره المباشر ليفربول، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم. وسجل دي بروين "سوبر هاتريك" في الدقائق 7 و16 و24 و60، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم. فيما اختتم زميله رحيم سترلينغ المهرجان التهديفي (84). وسجل البلجيكي لياندر ديندونكر (11) هدف ولفرهامبتون الوحيد.

"فوق الكمال"

أثنى الاسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي على أداء دي بروين الذي سجل "هاتريك" في غضون 24 دقيقة "في مرحلة الإياب من الدوري كان فوق الكمال". وتابع "إنه كريم للغاية ولديه دائماً الحس لتمرير كرة حاسمة، لكنه الآن أكثر قدرة على التحمل. ولديه الحس لتسجيل الأهداف" و"لقد كان حاسماً في تسجيل الأهداف، وهذا ما يجعله الأفضل. تسجيل أربعة أهداف في الجزء الحاسم من الدوري الآن هو أمر مهم للغاية".

ورفع سيتي الذي اعلن هذا الاسبوع تدعيم صفوفه بالنروجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني رصيده في الصدارة إلى 89 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الثاني الذي كان فاز على مضيفه أستون فيلا 2-1 الثلاثاء، فيما أحكم تشلسي قبضته على المركز الثالث مع 70 نقطة عقب فوزه على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة.

بدأ دي بروين مهرجانه بعد تمريرة في العمق داخل المنطقة من البرتغالي برناردو سيلفا، تابعها البلجيكي مباشرة تسديدة بينية بقدمه اليسرى (7)، قبل أن يتسبب بعد 4 دقائق بهدف التعادل لليدز بعدما خسر كرة استثمرها المكسيكي راوول خيمينيس في الوسط ومرر على الجهة اليسرى إلى البرتغالي بدرو نيتو الذي مرر كرة أرضية زاحفة داخل المنطقة تابعها ديندونكر في الشباك (11).

وعوض دي بروين بعد 5 دقائق اثر لعبة مع الأوكراني أولكساندر زينشينكو وصلت إلى سترلينغ لتعود الكرة إلى البلجيكي تابعها مباشرة في المرمى، ليعود ويضيف الثالث بعد كرة أضاعها سترلينغ وتابعها تسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى للحارس البرتغالي جوزيه سا (24).

ولم يكتف البلجيكي بثلاثية بل أضاف "سوبر هاتريك" بعد تمريرة من فيل فودن (60)، ليعود الأخير ويصيب القائم بعد 7 دقائق قبل أن يضيف سترلينغ الخامس لفريقه (84) في حين حرم القائم دي بروين من هدف خامس شخصي له وسادس لفريقه (89).

ودنا تشلسي خطوة إضافية نحو حسم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وتحضر بأفضل طريقة ممكنة للمباراة النهائية لمسابقة الكأس بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد المنقوص 3-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة 33 أيضاً. ورفع تشلسي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، متقدماً بفارق 4 نقاط عن أرسنال الرابع و8 نقاط عن توتنهام الخامس.

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