شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل عقد جنش يحسم مصير عودته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيوتشر، لم تتأكد بصفة نهائية حتى الآن، فى ظل وجود بعض المفاوضات بين إدارة النادى والحارس من أجل إلغاء الشرط الجزائى فى عقده والبالغ 2 مليون جنيه.

وأضاف المصدر أن إدارة النادى طلبت من جنش إلغاء الشرط الجزائي في العقد الذي قام بتوقيعه مع الزمالك الموسم الماضي، لأن إدارة الزمالك ترفض وضع شروط جزائية للاعبي الفريق في عقودهم، لرفضها أن يكون اللاعب هو المتحكم في مصيره مع الفريق بمجرد دفع الشرط الجزائي.

في سياق مختلف يستعيد فريق الزمالك إمام عاشور مدافع وسط الفريق العائد من فترة الإيقاف والذى غاب عن مواجهة ناديه بالأمس أمام إنبى فى الجولة الثامنة عشر للدورى بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء إيسترن كومبانى بالجولة السابعة عشر .

ومن المقرر أن يعود إمام عاشور لتشكيلة فريقه فى لقاء طلائع الجيش بالجولة التاسعة عشر نظرا للحاجة الماسة لجهوده فى منطقة وسط الملعب بجانب طارق حامد فى ظل المستوى الجيد الذى ظهر عليه مؤخرا وأصبح أساسيا فى الزمالك والمنتخب الوطنى .

من ناحية أخرى، وضعت إدارة الكرة بنادي الزمالك الأولوية لمركزي المهاجم الصريح وارتكاز الوسط في خريطة تدعيم الفريق بصفقات مميزة في الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة امير مرتضي، وبالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق في بناء فريق قوي يستطيع الحصول علي دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

وطلب فيريرا من إدارة الزمالك ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر سواء محلي او اجنبي، وكذلك لاعب وسط ارتكاز حتى في حالة التجديد لطارق حامد فإن الفريق يحتاج إلى لاعب وسط ارتكاز مميز.