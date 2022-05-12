تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

مباريات قوية ستقام اليوم الخميس 12 مايو/ أيار 2022، بمختلف البطولات والمنافسات في كافة أنحاء العالم.



في الدوري الإنجليزي الممتاز تلعب اليوم مباراة مصيرية مؤجلة بين أرسنال وتوتنهام في ديربي لندن، حيث يتصارع الفريقان على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وإذا تمكن الجانرز من الفوز فسيضمن رسميًا الصعود إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يحاول توتنهام، بعد مباراة قوية مع ليفربول انتهت بالتعادل، المنافسة على التواجد في المربع الذهبي حتى الجولة الأخيرة.

وفي الدوري الإسباني يستضيف البطل، ريال مدريد، فريق ليفانتي صاحب المركز الأخير، بملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 36 من المسابقة، كما يحل فياريال ضيفًا على رايو فاليكانو.

بينما في الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان)، يستضيف نادي الشباب فريق الفيصلي صاحب المركز الـ11، على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

كما ستقام مباراة نارية، قد تحدد بقاء أو هبوط أحد الفريقين من الدوري، وهي مباراة التعاون والباطن.

تلعب اليوم المباراة الحاسمة بين آرسنال وتوتنهام في لقاء مؤجل من الجولة 22.

يلتقي اليوم ريال مدريد وليفانتي، كما يواجه فياريال فريق رايو فاليكانو، ويلعب ريال سوسييداد ضد قادش.

تلعب اليوم مبارتين في الدوري السعودي، المباراة الأولى تجمع بين التعاون والباطن، ثم مباراة الشباب والفيصلي.