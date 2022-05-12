إنتر ميلان بطلا لكأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

إنتر ميلان يتوج بلقب كأس إيطاليا لموسم 2021-2022 وذلك للمرة الثامنة في تاريخه.



وفاز إنتر ميلان على يوفنتوس، مساء الأربعاء، في النهائي بنتيجة 4-2 على ملعب تورينو الألمبي ليحصل على لقبه الثامن في تاريخه ويقلص الفارق مع روما (9 ألقاب).

المباراة انطلقت بهدف مبكر من إنتر ميلان عبر الإيطالي نيكولا باريلا واستمر تقدم الإنتر 1-0 حتى نهاية الشوط الأول.

وفور انطلاق الشوط الثاني، سجل البرازيلي أليكس ساندرو هدف التعادل ليوفنتوس، وتقدم فريق تورينو لأول في المباراة المهاجم دوشان فلاهوفيتش.

ولكن قبل نهاية الشوط بـ10 دقائق، استدرك الإنتر التعادل بأقدام هاكان أوغلو من ضربة جزاء.

وبعد احتكام المباراة إلى الأشواط الإضافية، تألق بيرسيتش في الشوط الإضافي الأول وسجل التقدم مجددا للنيراتزوري من ضربة جزاء في الدقيقة 99.

وعزز بيرسيتش تقدم الفريق الأزرق بعد دقيقتين فقط بهدف رابع، ليقتل آمال يوفنتوس في المباراة ويتوج بطلا لكأس إيطاليا 2021-2022