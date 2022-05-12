شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعزل لاعبيه فى الجزائر عن أزمة نهائى أفريقيا قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو النادى الأهلى عدة جلسات مع لاعبى فريق الكرة بالنادى على مدار اليومين الماضيين سواء فى القاهرة أو بعد سفر الفريق للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتحدث مسئولو النادى والجهاز الفنى مع لاعبى الفريق عن نقطة مهمة وهى ضرورة ابتعادهم تماماً عن أزمة ملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا المُثارة حالياً والتى قرر الأهلى تصعيدها لأعلى المستويات.

وطالب مسئولو القلعة الحمراء من لاعبى الفريق التركيز فى لقاء وفاق سطيف فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وعدم تشتيت تركيزهم بأزمة ملعب نهائي أفريقيا أو التراخي في لقاء العودة أمام بطل الجزائر اعتماداً على نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة التى فاز فيها المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وشدد مسئولو الاهلي للاعبي الفريق على ضرورة الابتعاد عن السويشيال ميديا بشأن أزمة الملعب وأمور أخرى كثيرة منها أن الاهلي قد ضمن التأهل لنهائي البطولة القارية بعد رباعية الذهاب.

وأكد مسئولو النادى للاعبى الفريق خلال الجلسات على ضرورة إغلاق هذه الملفات وعدم فتحها أو مناقشتها لأنها قد تُمثل خطراً كبيراً على تركيز اللاعبين واستقراراهم فى لقاء العودة أمام وفاق سطيف، وطالبوهم باللعب بجدية أمام بطل الجزائر على ملعبه ووسط جمهوره من أجل تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة جيدة.