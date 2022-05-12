شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى "حبة الكريز" يحتفل بعيد ميلاده رقم 28 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مصطفى فتحى صانع ألعاب نادى التعاون السعودى الحالى والزمالك السابق بعيد ميلاده رقم 28 اليوم، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء فى الثانى عشر من شهر مايو عام 1994 بمدينة نبروه بالدقهلية.

بدأ مسيرته الكروية فى موسم 2012 / 2013 حينما انتقل إلى نادى بلقاس ومن ثم إلى نادى الزمالك، ليبدأ فصلاً جديداً فى مشواره الكروى وتدوين اسمه فى تاريخ ميت عقبة، بعدما لفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء بمهارته الكبيرة.

فى موسم 2017 رحل مصطفى فتحى عن نادى الزمالك فى رحلة احترافية بالدورى السعودى، وبالتحديد فى فريق التعاون، قبل أن يعود مجدداً إلى بيته الأبيض فى موسم 2018 ثم يخرج معاراً هذا الموسم لفريق سموحة السكندرى ثم يعود للزمالك ومنها للتعاون السعودى مجدداً.

وتوج مصطفى فتحى مع الزمالك بالدورى العام فى موسم 2014 / 2015 وموسم 2020-2021 وأربع مرات بكأس مصر موسم 2012 / 2013 وموسم 2013 / 2014 وموسم 2014 / 2015 وموسم 2015 / 2016 ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015 / 2016، بالإضافة إلى بطولتى السوبر المصرى والأفريقى.

وإجمالا شارك مصطفى فتحى فى 156 مباراة بكل البطولات بإجمالى 7229 دقيقة لعب سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 16 هدفا آخر فيما شارك اللاعب فى 22 مباراة مع التعاون السعودى سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.