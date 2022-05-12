شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه مصر المقاصة وديا اليوم استعدادا لملاقاة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش فى السادسة مساء اليوم الخميس مباراة ودية مع مصر المقاصة لتجهيز اللاعبين البدلاء، الذين لا يشاركون بصفة مستمرة فى مباريات الدورى.

ويستعد الطلائع لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى طارق العشرى المدير الفني للطلائع إلى استغلال صحوة الفريق الحالية، بجمع ثمانية نقاط، من أربع مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا، والإسماعيلي والتعادل مع البنك الاهلى، لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الزمالك، من أجل الوصول للنقطة، "26" التى ستضع الفريق فى المركز "السادس"، وبالتالي، يقترب من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

وتعادل الطلائع مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق مساء الاثنين على استاد جهاز الرياضة بالجولة الثامنة عشرة للمسابقة، تقدم أحمد سمير لصالح الطلائع في الدقيقة 8، وتعادل محمد هلال من ضربة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 30.