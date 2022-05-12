شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة الجولة الثالثة من مباريات الدور النهائى من بطولة دورى السوبر، حيث يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وتقام البطولة بنظام Best of 5 حيث تقام 5 مباريات بين الفريقين، والفريق الفائز فى 3 مباريات يكون الفائز والمتوج باللقب.

وتغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتن اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر ، وفى الجولة الثانية فاز الاهلى على الاتحاد بنتيجة 60/73 فى المباراة.

وتقام المباريات بدون حضور جماهيرى تنفيذا لقرار لجنة المسابقات، كما أن الاجتماع الأمنى للمباراة أسفر عن عدم السماح بأى تواجد جماهيري فى المباراة المرتقبة، وحدد الاتحاد 20 فردا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بجانب 10 أفراد من اللجان الفنية الخاصة بالاتحاد، فيما سمح بتواجد 15 فردا من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ومثلهم من مجلس إدارة النادي الأهلى، وشملت القرارات الصادرة عن الاجتماع الأمني تواجد 30 فردا فقط من كل فريق في المباراة، بما في ذلك اللاعبين والجهاز الفني والإدارى.