شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه الإمارات اليوم وديا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى مواجهة ودية ثانية مع منتخب الإمارات، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها موزمبيق والمؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية فوزا كبيرا على منتخب الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدفين فى الودية الأولى التى أقيمت عصر الثلاثاء الماضى بالإسكندرية.

أحرز أهداف منتخب مصر للكرة الشاطئية كل من مصطفى سمير قائد الفريق هدفين، وأحرز كل من محمد عبد النبى حسان محمد مصطفى صاصا هدفا، بينما أحرز أهداف منتخب الإمارات محمد عبيد ووليد بشر.