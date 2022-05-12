شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقيم اليوم عزاء رئيسه الأسبق محمد أبو السعود بالملاعب المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم، اليوم الخميس، مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، سرادق عزاء بالملاعب المفتوحة لاستقبال الوفود وجموع الجماهير لتقديم واجب العزاء فى وفاة العميد محمد أبو السعود رئيس النادى الأسبق.

كما أعلن مسئولو الإسماعيلى الحداد 3 أيام على روح الفقيد الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وكانت أسرة العميد محمد أبو السعود قد شيعت جنازته أمس الأربعاء عقب صلاة الظهر من مسجد المطافئ، وتم دفنه بمقابر الأسرة بالتعاون، بجوار مقبرة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى.