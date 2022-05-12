شكرا لقرائتكم خبر عن خلعن القفاز وخرجن من الصالات بسبب الحمل والزواج.. هداية وجيانا أبرزهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طال الزمان أو قصر ستأتى اللحظة الحاسمة التى يعلن فيها أى نجم رياضى اعتزال لعبته المفضلة، وترك ساحته الرياضية، ليتفرغ إلى حياته ومسئولياته بعيدا عن الرياضة، لكن فى عالم اللاعبات يختلف الأمر، حيث إن موعد الاعتزال يكون مبكرا، وتختلف أسبابه من لاعبة لأخرى.

هناك لاعبات يعلن الاعتزال بسبب الارتباط، وأخريات بسبب الحمل وانتظار مولود، و أخريات يفضلن الابتعاد قليلا للانشغال بحياتهن الخاصة ثم العودة بعد عدة أشهر.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز اللاعبات ممن خلعن القفاز وخرجن من صالات الرياضة مثل جيانا فاروق ورنيم الوليلى، بالإضافة إلى هداية ملاك.

رنيم الوليلى

فى يونيو 2020 ، فاجأت البطلة المصرية للعبة الاسكواش رنيم الوليلي محبيها وعشاق لعبة الاسكواش بشكل عام عبر قرار اعتزالها المفاجئ بسبب انتظار مولود، حيث نشرت عبر حسابها على موقع إنستجرام "بوست" مطولا أكدت فيه اتخاذها قرار الاعتزال، مؤكدة أن عليها طي تلك الصفحة من حياتها بعدما حققت إنجازات كبيرة وعاصرت أبطال عظماء، مؤكدة أن عليها التركيز مع أسرتها الصغيرة خلال الفترة المقبلة، حيث كتبت رنيم "أعزائى أسرة الإسكواش، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة".

ثم أضافت "كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تاخدنى بعيد كده. كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير فى مصر والعالم، اتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إنى شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة، مش مخططة لأى حاجة فى الفترة الجاية، لكن الظاهر إنى حركز شوية مع أسرتى الصغيرة، وأتمنى إنى أكون قادرة على مواجهة تحديات الحياة القادمة، ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهارده.. شكرا".

وكشف طارق مؤمن لاعب الجزيرة ومنتخب مصر للاسكواش وقتها سبب اعتزال زوجته رغم أنها كانت المصنفة الأولى على العالم في اللعبة، مؤكدا أنه جاء في التوقيت المناسب لتوقف البطولات الدولية بسبب كورونا، كما أنها في قمتها الفنية، لكنها شعرت بالتشبع وتحقيق كل ما تمنته في اللعبة بعدما فازت ببطولة العالم وأصبحت المصنفة الأولى عالميا وتغير أولوياتها للحياة العائلية والاسرية وحان وقت الاعتزال لاسيما واننا ننتظر مولود جديد".

جيانا فاروق

وفى أبريل الماضى أعلنت البطلة المصرية جيانا فاروق، بطلة العالم وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه، اعتزالها اللعبة بعد رحلة دامت 21 عاما، حققت خلالها العديد من البطولات والألقاب، مشيرة إلى أنها قدمت لمصر شعبها كل ما قدرت عليه وأن المرحلة الجديدة ستكون حياة جديدة مليئة بطموحات وأهداف جديدة.

وكتبت جيانا، عبر حسابها على إنستجرام، "بعد رحلة دامت 21 سنة.. أعلن اعتزالى لعبة الكاراتيه بعد ما قدمت لبلدى وشعبى كل اللى أقدر عليه، بس أنا مؤمنة إن الحياة مراحل، ويمكن دى نهاية مرحلة الكاراتيه بالنسبالى، بس بداية حياة جديدة مليانه طموحات وأهداف جديدة".

جيانا فاروق كانت قد أعلنت أنها ستتجه بعد الزواج إلى التدريب أو الإدارة، أو التحكيم أو انتخابات الاتحاد الدولى.

هداية ملاك

جاءت قائمة منتخب التايكوندو فى الموسم الجديد، والتى أعلنها مسئولو الاتحاد، دون وجود هداية ملاك، بطلة المنتخب والأولمبياد، حيث ضمت القائمة 19 لاعبا ولاعبة.

وعلم ”الخليج 365” أن هداية لن تكون فى صفوف المنتخب الموسم الجديد، فى ظل مرورها بظروف صحية نتيجة الحمل، واستعدادها لاستقبال مولود خلال الاشهر المقبلة، على أن تبتعد عدة أشهر عن المنتخب حتى تنتهى من الظروف التى تمر بها.

وأكد المصدر أن هداية لم تعتزل والابتعاد هذه الفترة ليس معناه اعتزال، بل فترة مؤقتة لحين انتهاء هذه الظروف.