شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يراهن على الزنفلى أمام الأهلى فى الجولة 19 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق البنك الأهلى الحارس محمود الزنفلى خلال المواجهة المقبلة أمام الأهلى بسبب الإيقاف الذى تعرض له المباراة الماضية أمام طلائع الجيش عقب حصولة على ثلاث أنذرات.

ويعد محمود الزنفلى حارس مرمى فريق البنك الأهلى من العناصر الأساسية للفريق، ويسعى الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى والسعى للدخول فى المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقة الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 18 من الشهر الجارى على أن تقام على ستاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب حصد 23 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 5 مباريات.