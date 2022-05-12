«أزمة نهائي إفريقيا».. تصعيد «جديد» من الأهلي تجاه الـ«فيفا»

الشارقة - اميمة ياسر - أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتقام المباراة المشار إليها في ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليًا في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، يأتي ذلك ردًّا على قرار «كاف» الذي صدر مؤخرًا باختيار ملعب بعينه يستضيف هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وهو ما لم يحدث من جانب أي اتحاد قاري من قبل، لا سيما وأن القرار صدر في توقيت متأخر للغاية، وبعدما تقلص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط، وبات ذات القرار يخدم ناديًا بعينه، والذي سوف يخوض المباراة النهائية «حال تأهله» على ملعبه ووسط جماهيره.

من ناحية أخرى عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم داخل فندق الإقامة في العاصمة الجزائرية، قبل التحرك إلى الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو لخوض المران الأول للفريق في الجزائر، استعدادًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف يوم السبت المقبل، وخلال المحاضرة أكد موسيماني على العديد من الجوانب الفنية والخططية، في إطار التحضير للمباراة.

ويؤدي الأهلي مرانه الأول بالجزائر في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت العاصمة الجزائرية على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته بالقاهرة أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة، عقب المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي والسلام، وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى الجزائر أمس، على متن طائرة خاصة، واستغرقت الرحلة ما يقرب من أربع ساعات، وحرص السفير المصري بالجزائر على استقبال البعثة ورافقه طاقم السفارة لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع الجهاز الإداري بالنادي.