شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كهربا: اللاعب يعود إلى الأهلى خلال 10 أيام ولن يشارك مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد يحيى، وكيل أعمال كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المعار إلى نادى هاتاى سبور التركى، إن اللاعب سيعود إلى القلعة الحمراء خلال 10 أيام، ولكن لن يكون بمقدروه المشاركة مع الفريق.

وتحدث يحيى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى أحمد شوبير على "قناة أون تايم سبورتس 1" عن الغرامة الموقعة عليه بسبب الزمالك، قائلا: "نهائية وسيتحملها اللاعب بمفرده".

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلى مصير كهربا عقب الانتهاء من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تتبقى للفريق الأحمر مباراتان قبل حسم اللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى والحادية عشرة في تاريخه.

وانضم كهربا إلى هاتى سبور التركي في يناير الماضي بعدما خرج من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ولم يتم حسمه موقفه سواء من العودة إلى صفوف الفريق الأحمر أو البقاء خارج القلعة الحمراء.

وكان محمود عبد المنعم كهربا نشر صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بثلاثية الأهلي "درع الدوري ـ كأس مصر ـ كأس دوري أبطال أفريقيا"، والتى حصدها مع المارد الأحمر خلال الموسم قبل الماضي، وعلق كهربا على الصورة قائلا: "يتحدث الكومبارسات عنك لأنهم إذا تحدثوا عن أنفسهم فلن يسمع لهم أحد".