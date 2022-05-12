شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مؤمن زكريا: اللاعب يشعر بالارتياح خلال الرحلة العلاجية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد يحيى، وكيل أعمال مؤمن زكريا، إن الأخير يشعر بالارتياح خلال الرحلة العلاجية الحالية، موضحا أن مركز أبحاث في إنجلترا يتابع حالته.

أضاف يحيى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس 1: "الطبيب المعالج كان مصدر اطمئنان لنا، ومؤمن حالته المعنوية مرتفعة للغاية".

وتابع يحيى: "مؤمن متفائل بشفائه وسنعود إلى القاهرة خلال أيام بعد إجراء بعض الفحوصات الدقيقة، وذلك بالتواصل مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى وأحمد أبو عبلة طبيب الأهلى".

وكان مؤمن زكريا كشف عن سفره فى رحلة علاجية جديدة، حيث نشر صورته برفقة وكيله أحمد يحيى عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "رحلتي العلاجية ادعوا لى".

وحرص مؤمن زكريا على دعم الأهلى أمام ‏وفاق سطيف الجزائرى، فى اللقاء الذى أقيم باستاد ‏الأهلى والسلام ‏فى ذهاب دور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا وانتهى بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد، وجلس مؤمن على دكة البدلاء لمؤازرة زملائه، كما حرص لاعبو الفريق الذين خرجوا من القائمة على التواجد فى ملعب المباراة لدعم الفريق.‏

مؤمن زكريا واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وقادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة.

لعب مؤمن زكريا المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدفا وحيدا، وخاض 40 مباراة بالبطولات الأفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدفا وحيدا.

كما شارك فى 12 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وانضم لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه 14 مباراة وسجل 5 أهداف.