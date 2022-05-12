شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الكبير الوادي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، أنه لا يعلم شيئا عن مفاوضات الزمالك، مؤكدًا أن الحديث عن أي أمور تعاقديه تكون من خلال وكيل أعماله، مشددًا على أن تركيزه في تطوير أدائه وتحقيق أرقام قوية مع فريقه الحالي.

وأضاف نجم سموحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائيةETC : "أرحب بالطبع بالانتقال للزمالك أو الأهلي لأنهم مستوى أعلى في كرة القدم، وكل لاعب يطمح للعب في مثل هذه الأندية".

وأوضح عبد الكبير الوادي أن فوز فريقه على منافسه الاتحاد السكندري بخماسية، لم يكن متوقع قبل المباراة، مشددًا على احترامه الكبير لزعيم الثغر.

وتابع: "لم نتوقع الفوز بنتيجة عريضة في هذه المباراة، خصوصًا أن اللقاء هو ديربي الإسكندرية، ودائمًا ما يشهد ندية في الأداء، وآخر مباراة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل طرف".

وأكمل عبد الكبير الوادي: "هزيمتنا أمام بيراميدز في المباراة الأولى مع عبد الحميد بسيوني كانت بسبب رحيل أحمد سامي ووجود مدرب جديد للفريق، لكن الآن بدأنا في حفظ طريقة لعب بسيوني وجاءت الاستجابة سريعة بالفوز على الاتحاد".