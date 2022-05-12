شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى تقرر الاجتماع مع النحاس بعد خماسية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الكرة بنادى الاتحاد السكندرى برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة، وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، عقد اجتماع بعد غد الجمعة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة عماد النحاس لبحث أسباب هزيمة الفريق أمام نادى سموحة، وذلك بهدف تصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط مُجددا لصفوف الفريق، لتحقيق آمال وطموحات جماهيره ومجلس إدارته وإدارته الفنية .

وفاز فريق سموحة على نظيره الاتحاد السكندرى بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سموحة عبد الكبير الوادى في الدقيقة 31 قبل أن يضيف محمد متولى الهدف الثانى في الدقيقة 34 ثم أضاف مروان حمدى الهدف الثالث في الدقيقة 48، وبعدها قلص عبد الله نصيب الفارق للاتحاد السكندرى بهدف في الدقيقة 64 ليعاقب الموج الأزرق زعيم الثغر بهدفين في 5 دقائق عن طريق عبد الكبير الوادى في الدقيقة 65 ومروان حمدى في الدقيقة 69، ثم قلص الفارق مابولول لزعيم الثغر مرة أخرى في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة اقتحم سموحة المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 19 ليتراجع إلى المركز المركز الثالث عشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.