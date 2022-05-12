شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد أوفا من إيسترن كومبانى بفرمان من أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، إعادة مهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، المُعار لفريق إيسترن كومباني، إلى صفوف النادي، مع نهاية الموسم، بعدما ظهر بشكل مميز خلال فترة الإعارة، التي بدأت يناير الماضي.

وأعار نادي سيراميكا "أوفا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كى يحصل على فرصة المشاركة، من أجل إكسابه المزيد من الخبرات في مباريات الدوري الممتاز.

وجاء قرار المدير الفني لسيراميكا بعدما تألق اللاعب بشكل مميز خلال الفترة الماضية مع فريقه الحالي، ومشاركته بشكل أساسي، وتقديمه مردودا طيبًا مع نادي إيسترن كومباني. وشارك "أوفا" مع إيسترن كومباني في 8 مباريات، منذ يناير الماضي، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وحقق فريق سيراميكا فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم الجونة في الدقيقة 42 عبر تسديدة صاروخية من نور السيد بقدمه اليسرى سكنت أعلى الزواية اليمنى لحارس سيراميكا عامر عامر، وتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 48، قبل أن يتقدم زميله باسم مرسي بالهدف الثاني في الدقيقة 53، لكن الجونة عاد وتعادل عن طريق محمد شبراوي في الدقيقة 61، فيما سجل سيف تقا التقدم لسيراميكا في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يقفز سيراميكا إلى المركز الثالث عشرالتاسع من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، فيما يحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ومازال لديه مواجهة مؤجلة.