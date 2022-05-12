مانشستر سيتي يتجاوز وولفرهامبتون وتشيلسي يقترب من ضمان مقعد في دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - تجاوز مانشستر سيتي مستضيفه وولفرهامبتون 5-1 ضمن المرحلة 33 من الدوري الإنكليزي الممتاز الأربعاء في ليلة سجل فيها النجم البلجيكي كيفن دي بروين سوبر هاتريك.

وصار رصيد حامل اللقب 89 نقطة في صدارة الترتيب مبتعداً عن ليفربول بفارق 3 نقاط.

وسجل دي بروين الرباعية في الدقائق: 7، 16، 24، 60 وأضاف رحيم ستيرلينغ الخامس 84.

وفي مباراة أخرى، إقترب تشيلسي من ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة.

دنا تشيلسي خطوة إصافية نحو حسم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وتحضر بأفضل طريقة ممكنة للمباراة النهائية لمسابقة الكأس بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد المنقوص 3-صفر الأربعاء، وذلك في مباراة مؤجلة من المرحلة 33 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، متقدماً بفارق 4 نقاط عن أرسنال الرابع و8 نقاط عن توتنهام الخامس.

وتحضر "البلوز" بأفضل طريقة ممكنة لنهائي مسابقة الكأس أمام ليفربول السبت بعودته إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات في الدوري لم يذق خلالها طعم الفوز مجدِداً انتصاره على ليدز بعد فوزه ذهاباً على أرضه 3-2.

في المقابل، مُني ليدز المهدد بالهبوط بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة وأرسنال 1-2، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر بالتساوي مع بيرنلي الذي يملك مباراة أقل.

في شوط أوّل باتجاه واحد، افتتح تشيلسي التسجيل بعد 4 دقائق من إطلاق الحكم صافرة البداية عبر مايسون ماونت اثر لعبة مشتركة مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وريس جيمس.

وتلقى ليدز ضربة موجعة ثانية اثر طرد مهاجمه الويلزي دانيال جيمس بالبطاقة الحمراء المباشرة عقب خطأ على الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (24)، ليبدأ مهرجان لوكاكو الذي ألغى الحكم هدفه من كرة لوب بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" لتأكيد حالة تسلل (31)، ليعود العملاق البلجيكي ويهدر رأسية بجانب المرمى بعد ثلاث دقائق، فيما تألق حارس ليدز الفرنسي إيلان ميلييه في التصدي لتسديدة ماونت (42).

وأضاف تشيلسي الهدف الثاني بعد تمريرة من ماونت على مشارف منطقة الجزاء تابعها الأميركي كريستيان بوليسيتش الخالي من الرقابة تسديدة في الشباك (55).

واستعرض لوكاكو مهاراته فانطلق بسرعة ودخل المنطقة وسدد أرضية مرت بمحاذاة القائم (65)، قبل أن ينجح في هز الشباك بعد تمريرة داخل المنطقة من البديل المغربي حكيم زياش (83).

(وكالات)