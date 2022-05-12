الامارات | منتخب الناشئين مواليد 2006 يستعد لبطولة إيطاليا الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين مواليد 2006 يستعد لبطولة إيطاليا الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 16 عاماً (مواليد 2006) تدريباته اليومية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي، خلال معسكره الداخلي الذي انطلق الاثنين، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية الودية.

ويؤدي منتخبنا الوطني تدريباته اليومية في الفترة المسائية، تحت قيادة المدرب الإسباني ألبيرتو كونزاليس وجهازه الفني المساعد، وبمشاركة 20 لاعباً، هم: عمر مطر خليل الجنيبي، وليد مال الله فيروز (الجزيرة)، علي جابر سياح، خليفة محمد الظنحاني، محمد جمعة المنصوري، غيث عبدالله المشرخ، أحمد محمد بن كته، سيف محمد ثاني (شباب الأهلي)، حسين محمود لنجاوي، منصور محمد الغاوي (الوصل)، سهيل خالد عبيد (النصر)، حمدان محمد الحمادي، عبدالله أحمد البلوشي، سعيد عامر إبراهيم، هلال أحمد السويدي، بدر موسى ناصر، محمد علي آل علي (الشارقة)، يوسف يعقوب آل علي (عجمان)، محمد عبدالله الدرمكي (اتحاد كلباء)، أحمد عيسى البلوشي (الإمارات).

يذكر أن الرابطة الوطنية للهواة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم تنظم بطولة إيطاليا الدولية الودية بالفترة من 15 إلى 23 الجاري، بمشاركة تسعة فرق من إيطاليا، الدنمارك، ليتوانيا، كرواتيا، رومانيا، الولايات المتحدة الأميركية، وكندا.

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