الامارات | المهر «وايت ولف» يطلب لقب «دانتي ستيكس» البريطاني بشعار «غودولفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن المهر «وايت ولف» يطلب لقب «دانتي ستيكس» البريطاني بشعار «غودولفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب مهر غودولفين «وايت ولف»، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، لقبه الأول في سباقات الفئة الثانية «جروب 2»، حين يخوض اليوم تحدي سباق «دانتي ستيكس» لمسافة 2100 متر عشبي على مضمار يورك البريطاني العريق.

وتصطدم طموحات المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، بوجود ثمانية من نخبة جياد المسافات المتوسطة، يبرز منها المهرة الإيرلندية «إيل بوديغون»، بإشراف المدرب جيمس فيرغوسن، الطامحة لانتصارها الثالث على التوالي في عالم سباقات الخيل، والقادمة أكتوبر الماضي من فوز مستحق في سباق للفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى لمسافة 2000 متر على مضمار «سان كلاود» الفرنسي.

كما يدخل دائرة المنافسة المهر الإماراتي «ديريرت كراون»، لسعيد سهيل، وبإشراف المدرب مايكل ستود، القادم من انتصار نوفمبر الماضي في مشاركته الوحيدة بعالم السباقات التي جاءت لمسافة 1700 متر.

ويستند «وايت ولف» في حظوظه للمنافسة على لقب «دانتي ستيكس» في مشاركة هي الثانية له بعالم السباقات، بعد الأداء الرفيع الذي قدمه في 24 أبريل الماضي، وفوزه بفارق نصف طول في سباق جرى لمسافة الميل (1600 متر) على أرضية اصطناعية في مضمار «ساوثويل» البريطاني.

وعلّق مدرب غودولفين، سعيد بن سرور، على جهوزية «وايت ولف» بقوله في تصريحات صحافية: «فاز وايت ولف بشكل رائع في مضمار ساوثويل، وهو جواد يعجبني تكوينه البدني، والطريقة التي يتدرب بها».

وأضاف: «المشاركة في هذا السباق تشكل نقلة كبيرة في المستوى، كونه يخوض تحدي الفئة الثانية، إلا أن مستواه آخذ في التحسن، وأردنا منحه فرصة أعلى، وأنا سعيد جداً به حتى الآن، وأعتقد أن هذه المسافة تناسبه».

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