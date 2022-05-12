الامارات | كالديرون: فخور بلاعبي خورفكان رغم الخسارة من الشارقة 3-1

شكرا لقرائتكم خبر عن كالديرون: فخور بلاعبي خورفكان رغم الخسارة من الشارقة 3-1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، أن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني باللعب بمهاجمين اثنين خلال مباراته أمام خورفكان، أول من أمس، قادت للضغط على دفاع خورفكان، معتبراً أن هذا الشيء أدى إلى تحسن أداء الفريق، ومنح اللاعبين ثقة، وتمكنوا من اللعب بارتياح، وتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، والفوز 3-1 ضمن الجولة 32 لدوري المحترفين، مشيراً إلى أنه خلال التدريبات قبل مباراة خورفكان، قام بتجهيز مهاجمين اثنين «لسيناريوهين» مختلفين، بينما أكد مدرب خورفكان، الأرجنتيني غابرييل كالديرون، أنه فخور بلاعبي الفريق الذين وصفهم بأنهم قدموا مباراة كبيرة رغم الخسارة.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة «الفريق تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، لكن شباكه استقبلت هدفاً في نهاية المباراة، الشيء المهم أن الفريق تمكن من الحصول على ثلاث نقاط».

وأضاف «بالنسبة للشوط الأول، فإن الشارقة لم يتمكن من الوصول إلى الهدف المطلوب، وكان هناك بعض البطء في تحويل اللعب، ولاعبو الوسط كانوا بعيدين عن مرمى الفريق المنافس، ومع ذلك حصل الفريق على بعض الفرص».

وشدد كوزمين على أهمية أن يكون للفريق أكثر من حلول أمام المنافسين، ولو أضطر لتغيير أسلوب اللعب الذي يتبعه، واصفاً خورفكان بأنه فريق مميز جداً، معتبراً أنه يخشى في هذه المرحلة مسألة إمكانية تعرض اللاعبين للإصابات.

من جانبه، أكد مدرب خورفكان، الأرجنتيني غابرييل كالديرون، أنه فخور بلاعبي الفريق الذين وصفهم بأنهم قدموا مباراة كبيرة، رغم الخسارة، مشيراً إلى أن الفريق كان يستحق التسجيل في الشوط الأول، الذي قدم خلاله أداءً ممتازاً جداً، لكن هذه هي كرة القدم، لافتاً إلى أنه، ورغم تعرض اثنين من لاعبي الفريق للإصابة في الشوط الأول، إلا أن الفريق تمكن من مجاراة الشارقة بشكل كبير جداً، مؤكداً أنه للأسف فإن الهدف الأول للشارقة جاء من أول لعبة في الشوط الثاني، فيما جاء الهدف الثاني للشارقة من لعبة مرتدة.

وقال كالديرون «رغم الخسارة بثلاثة أهداف، إلا أن الفريق أكمل المباراة بالجدية نفسها أمام فريق كبير مثل الشارقة، وكنت أتمنى أن يحقق شيئاً إيجابياً من هذه المباراة».

وشدد مدرب خورفكان على أنه سيسعى لمعالجة المشكلات التي حدثت خلال مباراة الشارقة، معتبراً أن لاعبي خورفكان استحقوا الإشادة. مضيفاً «أهنئ نادي الشاقة بالفوز في المباراة».

بدوره، أكد لاعب خورفكان، حمدان ناصر، أن فريقه بعيد عن حسابات الهبوط إلى الدرجة الأولى، معتبراً أن فريقه قدم أداءً جيداً خلال الشوط الأول، مؤكداً أنه ورغم أن شباك فريقه استقبلت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، إلا أنه حاول الرجوع إلى المباراة، وسجل هدفاً في مرمى الشارقة.

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