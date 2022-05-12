الامارات | صحيفة: البرتغالي كارفالهال ضمن خيارات الوحدة في الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: البرتغالي كارفالهال ضمن خيارات الوحدة في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نادي الوحدة أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال بداية من الموسم المقبل، لافتة إلى أن النادي الإماراتي يستعد لتقديم عرض رسمي لمدرب سبورتينغ براغا خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت صحيفة «أبولا» أن نادي الوحدة، الذي يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين برتغاليين، هم فابيو مارتينيز وأدريان سيلفا وروبين كانيدو، يسعى للتعاقد مع المدرب كارلوس كارفالهال، الذي ينتهي عقده مع سبورتينغ براغا في 30 يونيو المقبل.

وأضافت: «لم يحدث اتصال رسمي بين نادي الوحدة وكارفالهال، إذ إن المدرب البالغ من العمر 56 عاماً أكد عقب فوز فريقه على أروكا في الدوري البرتغالي، بهدف دون رد، الأحد الماضي، أنه يركز على إنهاء الموسم بشكل جيد مع سبورتينغ براغا».

ويمتلك كارلوس كارفالهال سيرة ذاتية مميزة، إذ إنه تولى تدريب العديد من الأندية في البرتغال أبرزها سبورتينغ لشبونة وسبورتينغ براغا وريو آفي ومارتيمو، بينما خاض تجربتين في الدوري التركي مع كل من بيشكتاش وإسطنبول باشاك شهير، والأمر نفسه في الدوري الإنجليزي مع كل من شيفيلد وسوانسي سيتي.

وكانت وسائل إعلام برتغالية قد أشارت إلى أن الوحدة يضع مدرباً برتغالياً آخر، ضمن خياراته لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وهو المدرب روي فيتوريا، بينما أكدت أن «العنابي» أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب المغربي زهير فضال، قادماً من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

يذكر أن المدرب الفرنسي غريغوري دوفرينس يقود الوحدة في الموسم الحالي، ويمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم، إذ تم تصعيده من فريق تحت 21 سنة ليتولى تدريب «العنابي»، خلفاً للمدرب الهولندي هينك تين كات في أكتوبر من العام الماضي.

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