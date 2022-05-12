الامارات | «أبيض الشاطئية» يخسر أمام مصر ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» يخسر أمام مصر ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره منتخب مصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما، الثلاثاء، على شاطئ محمد نجيب بمحافظة الاسكندرية. سجل هدفي منتخبنا اللاعب محمد عبيد واللاعب وليد بشر. ويلتقي المنتخبان مجدداً في الودية الثانية، اليوم.

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