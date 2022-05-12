الامارات | 22 من أبرز نجوم العالم يتجمعون تحت برج خليفة في مباراة استعراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 من أبرز نجوم العالم يتجمعون تحت برج خليفة في مباراة استعراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجمع 22 من أبرز نجوم كرة القدم العالمية بجوار برج خليفة، لإقامة مباراة استعراضية في السابعة من مساء اليوم، تنظمها شركة أوميغا برو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري.

وتشهد قائمة المشاركين في المباراة الاستعراضية مجموعة من النجوم الذين سبق لهم الفوز بكأس العالم، وفي مقدمتهم البرازيليان كاكا ورونالدينيو والحارس الإسباني إيكر كاسياس، وقائد منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي السابق جون تيري، ونجم الكرة البرتغالية لويس فيغو، والهولنديان ويسلي شنايدر وباتريك كلويفرت، والحارس الألماني ينز ليمان، والسعودي سامي الجابر والإيطالي ماتيرازي والفرنسيان يوري جوركاييف ومايكل سيلفستر، وغيرهم.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن برج خليفة سيحتفي بالحدث من خلال عرض صور اللاعبين المشاركين على الواجهة الفردية للبرج، والتي تشكل أكبر شاشة عرض في العالم، كما سيتم عرض العد التنازلي لانطلاق المباراة التي ستكون فرصة لعشاق الكرة المستديرة، لمتابعة لاعبيهم المفضلين الذين لم يفقدوا لمساتهم الساحرة ومهاراتهم التي أكسبتهم أهم الألقاب الفردية والجماعية العالمية.

وأضاف البيان: سيكون التنافس على ملعب صغير تم تجهيزه خصيصاً للمباراة في الساحة الخارجية الخلفية لبرج خليفة والمطلة على البرج وعلى نافورة دبي، فيما ستنقل قناتا دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية تفاصيل المباراة على الهواء مباشرة، ليستمتع الجمهور الكبير، وكذلك الجمهور العالمي، من خلال شبكة 433 والقنوات العالمية، بلقطات من مباراة الأساطير التي تقام للمرة الأولى في هذا المكان المميز والفريد، كما سيتم نقل تفاصيل المباراة عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث، وبأهم مشاهير ومؤثري التواصل الاجتماعي من دولة الإمارات والدول العربية والعالمية، وكذلك عبر منصة تيك توك.

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