الامارات | النصر يلمع في «الديربي».. دبي زرقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يلمع في «الديربي».. دبي زرقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز النصر على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، أمس، في الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد في دبي، ليرفع «العميد» رصيده إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد «فرسان دبي» عند 33 نقطة، ليواصل النصر تألقه في لقاءات «الديربي» بعدما كان قد فاز على الوصل في الجولة الماضية أكد تفوقه بفوزه على شباب الأهلي ويعلن أن دبي تكتسي باللون الأزرق في الدور الثاني من مباريات الدوري.

وأحرز سيباستيان تيغالي الهدف الأول عندما استلم كرة داخل منطقة الجزاء من عرضية محمد فوزي وسددها قوية في المرمى (26).

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب مهدي علي التبديل الأول لشباب الأهلي بنزول عمر عبدالرحمن بدلاً من يوري سيزار، إذ تحسن أداء «فرسان دبي» وسدد كارتابيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها على مرتين الحارس عبدالله التميمي (54). وفي الوقت الذي تحكم فيه شباب الأهلي في مجريات اللعب، أضاف النصر الهدف الثاني من هجمة مرتدة قادها ريان مينديز الذي مرر الكرة إلى ضياء السبع وسددها الأخير بمهارة على يسار الحارس ماجد ناصر في المرمى (68)، بينما أحرز أولسن الهدف الأول لشباب الأهلي (86) لتنتهي المباراة بفوز النصر.

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