الامارات | فوز مستحق لكلباء يصعب مهمة «الصقور» في البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مستحق لكلباء يصعب مهمة «الصقور» في البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اتحاد كلباء على الإمارات بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتها مساء أمس على ملعب كلباء ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيد اتحاد كلباء 27 نقطة بينما تجمد رصيد فريق الإمارات عند 10 نقاط، وبهذه النتيجة أصبح «الصقور» قريباً من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى وذلك قبل ثلاث جولات من ختام المنافسات.

ونجح اتحاد كلباء في تسجيل ثلاثة أهداف في أول نصف ساعة من المباراة عن طريق النمساوي روبرت زولج حيث جاء الهدف الأول من كرة وصلته من زميله سلطان عادل سددها بقوة إلى المرمى في الدقيقة السادسة، بينما سجل الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من الأرجنتيني برايان راميريز في الدقيقة 16 وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 31 مستفيداً من كرة خاطئة أعادها دفاع الصقور إلى الحارس استثمرها زولج وقام بمراوغة الحارس وسددها إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول نادي الإمارات العودة للمباراة بإشراك ثلاثة لاعبين، وحاول «الصقور» العودة إلى المباراة واستمر في الضغط على مرمى المنافس قبل أن يسجل هدفه الأول عن طريق جوزيف كنادو في الدقيقة 77 لتنتهي المباراة بفوز اتحاد كلباء 3-1.

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