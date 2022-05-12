الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعفاء

طلب أحد المدربين الأجانب من إدارة ناديه إعفاءه من الاستمرار مع فريقه في الموسم المقبل، على الرغم من ارتباطه بعقد ممتد حتى شهر يونيو من عام 2023، إذ أرجع المقربون من المدرب رغبته في الرحيل بسب عدم قيام الإدارة بتنفيذ مطالبه بدعم الفريق بالعناصر التي يحتاجها.

مكافآت

رفعت إدارة أحد أندية للمحترفين قيمة المكافآت المالية في المباريات الثلاث المقبلة بواقع 100% لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز لتحسين وضعية الفريق في جدول المسابقة، إذ لقي هذا القرار ارتياحاً كبيراً من اللاعبين الذين لم يحققوا الفوز كثيراً هذا الموسم.

موافقة

أبلغ لاعب أجنبي في إدارة النادي المحترف موافقته على الاستمرار في الموسم المقبل بالشروط المادية نفسها الموجودة في عقده الحالي، مشيراً إلى أنه لا يستطيع إقناع ناديه الأصلي بتخفيض المقابل المادي لبيع عقده بصفة نهائية، إذ أنه يلعب معاراً حتى نهاية الموسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news