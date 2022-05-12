شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم.. زيزو يواصل الصدارة ومابولولو يلاحقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، تربعه على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى لموسم 2021-2022، برصيد 11 هدفا بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء 11-5-2022، ويلاحقه الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى برصيد 8 أهداف.

وسجل مابولولو هدفا في خسارة فريقه الاتحاد السكندرى أمام سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

جوب مابولو "الاتحاد" (9 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (8 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

مامادو نياس "المقاولون (6 أهداف)

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

أحمد عاطف وأحمد رفعت "فيوتشر (5 أهداف"

وفاز فريق سموحة على نظيره الاتحاد السكندرى بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سموحة عبد الكبير الوادى في الدقيقة 31 قبل أن يضيف محمد متولى الهدف الثانى في الدقيقة 34 ثم أضاف مروان حمدى الهدف الثالث في الدقيقة 48 وبعدها قلص عبد الله نصيب الفارق للاتحاد السكندرى بهدف في الدقيقة 64 ليعاقب الموج الأزرق زعيم الثغر بهدفين في 5 دقائق عن طريق عبد الكبير الوادى في الدقيقة 65 ومروان حمدى في الدقيقة 69 ثم قلص الفارق مابولول لزعيم الثغر مرة أخرى في الدقيقة 80.