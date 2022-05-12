شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 11-5-2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 11-5-2022 إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى المصرى مع غزل المحلة وواجه سموحة نظيره الاتحاد السكندرى، بينما التقى بيراميدز مع المقاصة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

اكتفى فريق المصرى البورسعيدى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام غزل المحلة، في المبارة التى جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري.

نجح إلياس الجلاصى لاعب وسط المصري في إحراز هدف التقدم، وجاء الهدف بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى، ومن خطأ دفاعي تمكن أحمد غنيم لاعب المحلة في إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل النادى المصرى المركز 12 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 17 مباراة، حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 8 لقاءات وخسر المصرى 5 مباريات أخرى، من ضمنها آخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

فيما يحتل غزل المحلة المركز 11 برصيد 21 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر5 مواجهات، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

فاز فريق سموحة على نظيره الاتحاد السكندرى بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سموحة عبد الكبير الوادى في الدقيقة 31 قبل أن يضيف محمد متولى الهدف الثانى في الدقيقة 34 ثم أضاف مروان حمدى الهدف الثالث في الدقيقة 48، وبعدها قلص عبد الله نصيب الفارق للاتحاد السكندرى بهدف في الدقيقة 64 ليعاقب الموج الأزرق زعيم الثغر بهدفين في 5 دقائق عن طريق عبد الكبير الوادى في الدقيقة 65 ومروان حمدى في الدقيقة 69 ثم قلص الفارق مابولول لزعيم الثغر مرة أخرى في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة اقتحم سموحة المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

وبينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 19 ليتراجع إلى المركز المركز الثالث عشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.

حقق فريق بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري، وسجل ثنائية بيراميدز التونسى فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 59 ومحمود صابر فى اللحظات الأخيرة.

بهذا الفوز يواصل قطار بيراميدز الانتصارات ويضغط على الزمالك فى صدارة الدورى، حيث ارتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 38 نقطة فى المركز الثانى جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا، وعتلى الزمالك الصدارة برصيد 41 نقطة وبفارق مباراة عن بيراميدز.

فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 10 فى المركز الثامن عشر والأخير جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.