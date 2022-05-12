شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11/ 5/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 11/ 5/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها الأهلي يطلب من الاتحاد المصرى تصعيد أزمة ملعب نهائى دورى الأبطال لـ"فيفا"، وأوباما يوافق على تعديل عقده مع الزمالك، بيراميدز يهزم المقاصة بهدفين ويضغط على الزمالك فى الصدارة.

بيراميدز يهزم المقاصة بهدفين ويضغط على الزمالك فى الصدارة.. فيديو

حقق فريق بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري، وسجل ثنائية بيراميدز التونسى فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 59 ومحمود صابر فى اللحظات الأخيرة.

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة "كاف" لتنظيم نهائى دورى أبطال أفريقيا

طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم وبشكل عاجل بطلب للاتحاد الأفريقي، لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، استنادًا إلى انسحاب السنغال من سباق التنظيم، وهو ما كان يجب الإعلان عنه منذ فترة، عملًا بمبدأ الشفافية حتى يتقدم آخرون بدلًا منها لكن لم يحدث ذلك.

إيهاب جلال: موعد نهائى دورى الأبطال وضعنا فى ورطة ونرتب ودية للمنتخب فى 13 يونيو

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، في تصريحات خاصة لاستديو أون سبورت إف إم مع محمد المحمودي، أنه وجهازه لم يستغرقوا وقتا طويلا بعد تولى المسئولية الفنية للمنتخب بشكل رسمي، وإنما هم دائما في اجتماعات مستمرة ودائمة على مدار اليوم الذي يشهد متابعة دقيقة لكل كبيرة وصغيرة ومشاهدة المباريات في الدوري، وكذلك اللاعبين المحترفين ومتابعة المصابين ومشاهدة مباريات للفرق المنافسة للمنتخب في الفترة المقبلة.

أحمد مسعود يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسور متفرقة عقب حادث سير

خضع أحمد مسعود، لاعب النادي المصري، لعملية جراحية بمستشفى بني سويف العام إثر إصابته بكسور متفرقة في اليد والقدم، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية أخرى خلال ساعات، وذلك بعد تعرضه لحادث سير بمسقط رأسه ببني سويف. وأكد كريم ذكرى، مدير الكرة بالنادي المصري، في تصريحات لليوم السابع، أن اللاعب تعرض لكسور في اليد والقدم.

أوباما يوافق على تعديل عقده مع الزمالك

وافق يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك علي طلب إدارة النادي بإلغاء بعض البنود في عقده، وخاصة بند مساواته بأعلى قيمة مالية في الفريق طوال مدة التعاقد.

سموحة يهزم الاتحاد السكندرى بخماسية ويقتحم المربع الذهبى للدورى

فاز فريق سموحة على تظيره الاتحاد السكندرى بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

المصري يتعادل مع غزل المحلة 1 - 1 ويتجمد في المركز الـ12 بالدوري

اكتفى فريق المصرى البورسعيدى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام غزل المحلة، في المبارة التى جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري.

إمام عاشور يجاور روقا فى وسط ملعب الزمالك أمام الطلائع فى غياب طارق حامد

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاعتماد على محمد أشرف روقا وإمام عاشور فى وسط ملعب الفارس الأبيض، خلال مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة التاسعة عشر.

الزمالك يجدد عقد عبد الشافى لمدة موسم تكريما له

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تجديد تعاقد محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق لمدة موسم مقبل، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى.

كيف يستعد الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى فى دورى الأبطال؟