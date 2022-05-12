الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فى الجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فى الجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيًّا اليوم، الأربعاء، بالعامري فاروق، نائب رئيس النادي، رئيس بعثة فريق الكرة بالجزائر، للاطمئنان على أحوال الفريق المتواجد في الجزائر، استعدادًا لخوض مباراة وفاق سطيف، المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
واطمأن الخطيب من العامري فاروق على جميع أفراد البعثة وترتيبات المباراة وغيرها من الأمور التي تتعلق بالرحلة، التي يخوض فيها الفريق مباراة مهمة أمام وفاق سطيف على أرضه ووسط جماهيره.
وحث الخطيب لاعبي الأهلي على تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة جيدة أمام وفاق سطيف من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشوار التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخ النادي لإسعاد جماهير النادي.
وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر، كلًّا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.