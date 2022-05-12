شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فى الجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيًّا اليوم، الأربعاء، بالعامري فاروق، نائب رئيس النادي، رئيس بعثة فريق الكرة بالجزائر، للاطمئنان على أحوال الفريق المتواجد في الجزائر، استعدادًا لخوض مباراة وفاق سطيف، المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

واطمأن الخطيب من العامري فاروق على جميع أفراد البعثة وترتيبات المباراة وغيرها من الأمور التي تتعلق بالرحلة، التي يخوض فيها الفريق مباراة مهمة أمام وفاق سطيف على أرضه ووسط جماهيره.

وحث الخطيب لاعبي الأهلي على تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة جيدة أمام وفاق سطيف من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشوار التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخ النادي لإسعاد جماهير النادي.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر، كلًّا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.