شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر: بيراميدز يستحق الفوز على المقاصة ونواصل الزحف نحو مقدمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر محمود صابر، لاعب نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه الفريق على مصر المقاصة بهدفين دون مقابل، وحصد ثلاث نقاط مهمة، معبرا عن سعادته بالهدف الثاني الذي حمل توقيعه.

وأشار صابر فى تصريحات صحفية إلى أن تأكيد الفوز تأخر رغم تفوق الفريق الكاسح في شوطي اللقاء وتقديم مستوى متميز خلال الدقائق كاملة، موضحا أن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحق الفوز عن جدارة واستحقاق.

وأوضح محمود أن الانتصار كان مهما للغاية لرغبة الفريق في الفوز الثالث على التوالي في الدوري، والتقدم أكثر في جدول ترتيب المسابقة، والاستمرار في المنافسة والتقدم بقوة للصدارة.

وحقق فريق بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري، وسجل ثنائية بيراميدز التونسى فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 59 ومحمود صابر فى اللحظات الأخيرة.