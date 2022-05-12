شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر: بيراميدز يستحق الفوز على المقاصة ونواصل الزحف نحو مقدمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبّر محمود صابر، لاعب نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه الفريق على مصر المقاصة بهدفين دون مقابل، وحصد ثلاث نقاط مهمة، معبرا عن سعادته بالهدف الثاني الذي حمل توقيعه.
وأشار صابر فى تصريحات صحفية إلى أن تأكيد الفوز تأخر رغم تفوق الفريق الكاسح في شوطي اللقاء وتقديم مستوى متميز خلال الدقائق كاملة، موضحا أن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحق الفوز عن جدارة واستحقاق.
وأوضح محمود أن الانتصار كان مهما للغاية لرغبة الفريق في الفوز الثالث على التوالي في الدوري، والتقدم أكثر في جدول ترتيب المسابقة، والاستمرار في المنافسة والتقدم بقوة للصدارة.
بهذا الفوز يواصل قطار بيراميدز الانتصارات ويضغط على الزمالك فى صدارة الدورى، حيث ارتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 38 نقطة فى المركز الثانى جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا، وعتلى الزمالك الصدارة برصيد 41 نقطة وبفارق مباراة عن بيراميدز.
فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 10 فى المركز الثامن عشر والأخير جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.