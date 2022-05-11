الامارات | راشد بن حميد: لقب الدوري للمرة الـ14 إنجاز مستحق للعين

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: لقب الدوري للمرة الـ14 إنجاز مستحق للعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الامارات لكرة القدم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمجلس إدارة نادي العين ولكافة الجماهير العيناوية بمناسبة تتويج فريق العين بلقب "دوري أدنوك للمحترفين" للمرة الرابعة عشرة بتاريخه، بعد أن حصد لقب الموسم الحالي 2021- 2022، قبل ثلاث جولات على الختام.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، وإلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين، النائب الثاني لرئيس مجلس الشرف.

كما تقدم بالتهنئة لشركة الكرة، وإلى الجهاز الفني والإداري، ولاعبي الفريق، لتتويج جهودهم طوال الموسم باللقب المستحق، مؤكداً سموه أن دعم وتوجيهات قيادة النادي كان لها الأثر البارز، وانعكاسها المباشر على استقرار الفريق، الذي قاد للأداء المميز، واستحقاق الفوز المبكر بلقب الدوري عن جدارة.

واشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن انجاز النادي الجديد يؤكد على النهج الاحترافي (الإداري والفني) الذي يسير عليه في مسار مشاركة العين في الاستحقاقات الكروية الرسمية، بجانب خططه الفاعلة والداعمة لحصول الفريق على الانجازات، الامر الذي يسهم برفع مستوى المنافسة ويدعم مستوى مسابقات كرة القدم على مستوى الدولة، ويخدم مكانتها على الصعيدين القاري والدولي.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر والتقدير لكل الفرق التي شاركت في الدوري، وأمتعت محبي رياضة كرة القدم بروح رياضية وتنافس يسهمان في تعزيز جماهيرية هذه الرياضة في دولة الإمارات ومكانتها، وتمنى سموه التوفيق والنجاح للفريق خلال مشاركاته المقبلة في البطولات، والمنافسات المحلية والإقليمية والقارية.

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