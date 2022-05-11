شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم المقاصة بهدفين ويضغط على الزمالك فى الصدارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري، وسجل ثنائية بيراميدز التونسى فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 59 ومحمود صابر فى اللحظات الأخيرة.

بهذا الفوز يواصل قطار بيراميدز الانتصارات ويضغط على الزمالك فى صدارة الدورى، حيث ارتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 38 نقطة فى المركز الثانى جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا، وعتلى الزمالك الصدارة برصيد 41 نقطة وبفارق مباراة عن بيراميدز.

فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 10 فى المركز الثامن عشر والأخير جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.