شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم المقاصة بهدفين ويضغط على الزمالك فى الصدارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري، وسجل ثنائية بيراميدز التونسى فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 59 ومحمود صابر فى اللحظات الأخيرة.
بهذا الفوز يواصل قطار بيراميدز الانتصارات ويضغط على الزمالك فى صدارة الدورى، حيث ارتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 38 نقطة فى المركز الثانى جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا، وعتلى الزمالك الصدارة برصيد 41 نقطة وبفارق مباراة عن بيراميدز.
فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 10 فى المركز الثامن عشر والأخير جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.
وشهد الشوط الأول ضغطا مكثفا من فريق بيراميدز وسط تأمين دفاعى من الفريق الفيومى والذى اعتمد على الهجمات المرتدة، وكاد أن يسجل هدفًا فى شباك شريف إكرامى إلا إن الكرة ارتطمت بالعارضة.
وفى الدقيقة 95 مرر إبراهيم عادل كرة سحرية لمحمود صابر نجح من خلالها تسجيل الهدف الثانى لبيراميدز.
ضم تشكيل مصر المقاصة كلاً من:
فى حراسة المرمى محمد مجدى.
فى الدفاع.. على فتحى - أحمد صبيحة - أحمد منعم - على المصرى.
فى الوسط.. محمود فهمى - كريم حلاوة - محمد أمو - هشام حافظ - محمد محسن ليلة.
فى الهجوم.. سيرجى إريك.
وضم تشكيل بيراميدز كلاً من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدى.
خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف.
خط الهجوم: فخري لاكاي.