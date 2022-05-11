شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 11/ 5/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء، الموافق 11/ 5/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها أوباما يوافق على تعديل عقده، والأبيض يجدد عقد عبد الشافى لمدة موسم تكريما له، وإمام عاشور يجاور روقا فى وسط ملعب الزمالك أمام الطلائع فى غياب طارق حامد.

الزمالك يجدد عقد عبد الشافى لمدة موسم تكريما له

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تجديد تعاقد محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق لمدة موسم مقبل، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى.

أوباما يوافق على تعديل عقده مع الزمالك

وافق يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك علي طلب إدارة النادي بإلغاء بعض البنود في عقده، وخاصة بند مساواته بأعلى قيمة مالية في الفريق طوال مدة التعاقد.

هل استاد القاهرة نحس على الزمالك في موسم 2022؟ الأرقام تُجيب

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بأنه لن يخوض أي مباراة أخرى على استاد القاهرة الدولى، بعد الخسارة من إنبى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

إمام عاشور يجاور روقا فى وسط ملعب الزمالك أمام الطلائع فى غياب طارق حامد

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاعتماد على محمد أشرف روقا وإمام عاشور فى وسط ملعب الفارس الأبيض، خلال مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة التاسعة عشر.

الزمالك يحاول إيجاد طريقة للتعاقد مع حسين فيصل

فتح مسئولو الزمالك قنوات الاتصال مع نظرائهم بنادى سموحة من أجل معرفة طلباتهم المادية لعودة حسين فيصل صانع ألعاب الفريق الزملكاوى السابق والذى تم الاستغناء عنه بداية الموسم الحالى وظهر بشكل جيد مع الموج الأزرق أدى لإنضمامه للمنتخب الوطنى وشارك معه بشكل أساسى فى كأس العرب .

الزمالك يستعيد إمام عاشور قبل مواجهة طلائع الجيش

يستعيد فريق الزمالك إمام عاشور مدافع وسط الفريق العائد من فترة الإيقاف والذى غاب عن مواجهة ناديه بالأمس أمام إنبى فى الجولة الثامنة عشر للدورى بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء إيسترن كومبانى بالجولة السابعة عشر .

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى

تقام، اليوم الأربعاء، 3 مباريات فى ختام منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى، بين المصرى البورسعيدى وغزل المحلة، والاتحاد السكندرى مع سموحة، ومصر المقاصة مع بيراميدز.

النادو: لا يوجد قرار رسمى بإيقاف وسام نوار لاعب يد الزمالك حتى الآن