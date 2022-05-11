شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مسعود يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسور متفرقة عقب حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد مسعود، لاعب النادي المصري، لعملية جراحية بمستشفى بني سويف العام إثر إصابته بكسور متفرقة في اليد والقدم، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية أخرى خلال ساعات، وذلك بعد تعرضه لحادث سير بمسقط رأسه ببني سويف. وأكد كريم ذكرى، مدير الكرة بالنادي المصري، في تصريحات لليوم السابع، أن اللاعب تعرض لكسور في اليد والقدم.

وكان سائق إحدى السيارات اصطدم بسيارة أحمد مسعود ببني سويف وفر هاربا، قبل أن يتم نقل اللاعب إلى المستشفى، حيث كان مسعود يستعد للانضمام إلى معسكر المصري ببرج العرب.

ووجه الحساب الرسمي للنادي المصري رسالة دعم لأحمد مسعود، وكتب على فيس بوك: "خالص أمنياتنا بالشفاء العاجل للحارس أحمد مسعود والذي تعرض لإصابات عديدة نتيجة حادث سير ببلدته ببني سويف".

وكان من المقرر أن ينضم مسعود إلى معسكر المصري عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، التي أقيمت اليوم على استاد برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 18 بالدوري العام.