شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يفك طلاسم المقاصة ويسجل هدف التقدم لبيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك مصر المقاصة بالدقيقة 59 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري.

ويضم تشكيل مصر المقاصة كلاً من:

فى حراسة المرمى محمد مجدى.

فى الدفاع.. على فتحى - أحمد صبيحة - أحمد منعم - على المصرى.

فى الوسط.. محمود فهمى - كريم حلاوة - محمد أمو - هشام حافظ - محمد محسن ليلة.

فى الهجوم.. سيرجى أريك.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدى.

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 21 هدفا.

يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 35 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.