شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يخسر 13 نقطة مع الاتحاد السكندرى فى 6 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد عماد النحاس فريق الاتحاد السكندرى في 6 مباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية لسيد البلد خسر فيها 13 نقطة ولم يجمع سوى 5 نقاط فقط، ليحتل زعيم الثغر المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

ولم يحقق "العمدة" سوى فوز وحيد منذ توليه القيادة الفنية لزعيم الثغر كان على حساب غزل المحلة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع 17 من الدورى العام، حيث خاض 6 مباريات بدأها بالأهلى وخسرها بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله، وخسر من الزمالك بثنائية، وتعادل مع المقاولون بهدف لمثله، وأخيرا خسر من سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 19 ليتراجع إلى المركز المركز الثالث عشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.

وطلب عماد النحاس، من مسئولي سيد البلد تدعيم خط الهجوم والدفاع في الانتقالات الصيفية المقبلة بلاعبين سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق في هذه المراكز وأثر على نتائج الفريق بشكل واضح.

ووعد مسئولو الاتحاد السكندرى عماد النحاس بالتعاقد مع مهاجم سوبر في الصيف المقبل، مؤكدين له أن لجنة الكرة بدأت التحرك في هذا الاتجاه ودراسة أكثر من صفقة ثم عرضها على الجهاز الفني لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها.